Dramma all’Istituto Alberghiero di Potenza, Trovato Cadavere di un Giovane (Di giovedì 23 luglio 2020) La polizia si sta occupando di eseguire tutti gli accertamenti, non si esclude nessuna pista, il corpo apparterrebbe ad un Giovane ed è stato Trovato in un parcheggio. Nelle prime ore di questa mattina, 23 luglio è stato rinvenuto un Cadavere nella città di Potenza, si tratterebbe di un Giovane. Il ritrovamento è avvenuto attorno alle 5.30 nel parcheggio antistante all’istituto Alberghiero in via Anzio, una via molto trafficata della città lucana. Sono stati dei dipendenti della scuola a notare il corpo, avvertendo immediatamente le forze dell’ordine che hanno svolto subito tutti gli accertamenti. Nessuna pista che ha comportato la morte del ragazzo è ancora esclusa, potrebbe infatti trattarsi di un episodio di violenza ... Leggi su youreduaction

