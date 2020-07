Doping, Preidler condannato per frode nell'inchiesta Aderlass (Di giovedì 23 luglio 2020) Già squalificato per 4 anni dalla giustizia sportiva, l'ex ciclista Georg Preidler incassa ora la condanna penale: il tribunale di Innsbruck ha condannato l'austriaco, reo confesso nell'inchiesta ... Leggi su quotidiano

RSIsport : ???????Affare Aderlass: condannato per doping a un anno di carcere e 3'000.- di multa per l'ex corridore Preidler. -

Già squalificato per 4 anni dalla giustizia sportiva, l’ex ciclista Georg Preidler incassa ora la condanna penale: il tribunale di Innsbruck ha condannato l’austriaco, reo confesso nell’inchiesta dopi ...Dodici mesi con la condizionale per l'ex ciclista della Groupama, già sospeso a quattro anni a livello sportivo per aver fatto ricorso al doping ematico L'ex ciclista della Groupama Georg Preidler è s ...