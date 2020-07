“C’è un cane che fa pipì!”: imbarazzo a La Vita in Diretta Estate (Di giovedì 23 luglio 2020) Una delle rivelazioni di “La Vita in Diretta Estate”, in onda ogni pomeriggio su Rai Uno, è la strepitosa coppia di mamma e figlia: Sandra Milo e Debora Ergas, ribattezzate “Occhi di gatto”. L’attrice, che è sbarcata anche su Instagram tra amarcord strepitosi e video divertenti tra cui l’indovina Amuchina, ha conquistato ancora una volta i telespettatori con la sua dolcezza e un pizzico di ironia, spalleggiata dalla figlia. Le due sono state promosse inviate speciali in coppia e girano l’Italia per conto della trasmissione, in cerca di curiosità. Una delle tappe di Sandra Milo e Debora Ergas è stata a San Pietro Avellana, in provincia di Isernia, per una degustazione speciale di prodotti locali. Improvvisamente però la conduttrice Andrea Delogu si è ... Leggi su ilfattoquotidiano

