“Bye bye, Silvio”. Francesca Pascale dice addio a Berlusconi. E il Cavaliere la liquida con questa ‘buonuscita’ (Di giovedì 23 luglio 2020) Lontanissimo, com’è ovvio, dal riconoscimento economico garantito alla ex moglie Veronica, quasi un milione e mezzo al mese. Ma più solido degli “incentivi” al silenzio da 5 milioni una tantum attribuiti alle frequentatrici del genere Ruby Rubacuori. Francesca Pascale, l’ex first lady più longeva tra le fidanzate Berlusconiane, ha portato a caso una buonuscita di 20 milioni, oltre ad un assegno di un milione annuo. Tra il leader di Forza Italia e l’ex consigliera di Fi nella Provincia di Napoli era finita nel marzo scorso, in piena depressione da lockdown. Con la Pascale rimasta sola nella sua villa della Brianza, mentre scopriva dalle solite foto rubate ad arte, che l’ex premier era volato in montagna con un’altra fiamma, la deputata Marta Fascina (anche ... Leggi su caffeinamagazine

