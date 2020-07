Borse UE in rialzo, poco mossa Piazza Affari (Di giovedì 23 luglio 2020) (Teleborsa) – poco mossa la borsa di Milano, mentre fanno meglio le altre Borse di Eurolandia, in scia alla chiusura positiva di Wall Street. I mercati restano alla finestra per valutare gli strascichi delle nuove tensioni USA-Cina e della pandemia di Covid-19 nel mondo. Nessuna variazione significativa per l’Euro / Dollaro USA, che scambia sui valori della vigilia a 1,159. Retrocede di poco lo spread, che raggiunge quota +149 punti base, mostrando un piccolo calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta all’1,00%. Tra le principali Borse europee bilancio positivo per Francoforte, che vanta un progresso dello 0,63%, sostanzialmente tonico Londra, che registra una plusvalenza dello 0,60%, guadagno moderato per Parigi, che avanza dello 0,60%. Sostanzialmente ... Leggi su quifinanza

