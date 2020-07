Avowed è un RPG in prima persona che vuole dimostrare tutto il valore di Obsidian e sfruttare interamente Xbox Series X (Di giovedì 23 luglio 2020) Obsidian Entertainment è uno degli sviluppatori che ha stupito i fan durante Xbox Games Showcase. Lo studio aveva un trailer per il suo progetto survival Grounded, e ha mostrato la prima espansione di The Outer Worlds. Ma poi aveva in serbo qualcosa di più grande. Obsidian ha rivelato di essere al lavoro su un'avventura fantasy di grande budget chiamata Avowed. Ed è sicuramente la risposta a The Elder Scrolls: Skyrim.Avowed è un progetto ideale per Obsidian. Lo studio ha esperienza di lavoro con giochi di ruolo come Fallout: New Vegas e Pillars of Eternity. Ora ha abbastanza risorse per perseguire la ricchezza narrativa e la meccanica per cui è noto in combinazione con alti valori di produzione.Il primo trailer ci consente di dare uno ... Leggi su eurogamer

