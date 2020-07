Arriva in Italia Amazon Recommerce: come funziona il sevizio per permutare smartphone usati (Di giovedì 23 luglio 2020) Dopo aver introdotto di recente la possibilità di effettuare acquisti con finanziamenti online, è ora Amazon Recommerce il nuovo servizio del colosso dell'eCommerce a sbarcare in Italia ad uso e consumo dei clienti del Bel Paese. Il colosso di Jeff Bezos ha infatti avviato anche qui da noi questo interessante servizio che permette di permutare i nostri smartphone usati. Il tutto appoggiandosi ad una fidata piattaforma di terze parti, vale a dire Recommerce Group, che mette in atto delle linee guida piuttosto rigide da rispettare al momento dell'eventuale valutazione. Il servizio Amazon Recommerce è quindi già attivo sulle pagine di Amazon Italia, con le richieste che ... Leggi su optimagazine

Ultime Notizie dalla rete : Arriva Italia Arriva in Italia Pepco, colosso del discount non alimentare DM - Distribuzione Moderna Salvini: “Governo sparge migranti infetti per l’Italia per tenerci sotto stato di emergenza”

Questo governo nato perché l’Italia tornasse a essere il campo profughi d’Europa: complice dei criminali, questo il giudizio politico. Con quelli di stanotte siamo a 1.400 arrivi in 48 ore. Ma dove ...

Intesa San Paolo, dal 24 luglio in arrivo un prestito per donne lavoratrici

Intesa Sanpaolo annuncia l’avvio di «mamma@work», un prestito a condizioni agevolate che consente alle giovani madri lavoratrici di avere un sostegno economico per conciliare vita familiare e professi ...

