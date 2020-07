Antonella Elia, lo sfogo dell’ex: “È stato un errore? La verità è che sei …” (Di giovedì 23 luglio 2020) Tra le protagoniste della settima edizione di Temptation Island, Antonella Elia è di recente finita al centro dell’attenzione per via di una lettera scritta da un suo ex. La relazione con Marco Senise Ospite qualche tempo fa di Barbara D’Urso a Live – Non è la D’Urso, Marco Senise, a proposito di Antonella Elia aveva … L'articolo Antonella Elia, lo sfogo dell’ex: “È stato un errore? La verità è che sei …” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

dimuz7 : LEGGO DI MANILA GORIO E IL FIDANZATO AL GF VIP 5, PER CARITÀ, L’UNICA COPPIA TRASH CHE VOGLIO SONO CARMEN RUSSO ED… - infoitcultura : Antonella Elia sconvolta a Temptation Island | Ipotesi scioccanti su Pietro Delle Piane - lillydessi : Temptation Island, Antonella Elia in lacrime. «Ecco com'è finita con Pietro Delle Piane» - - justriccardo : @Valenteena_ un mix tra Cristiano Malgioglio, Antonella Elia, Federica Rosatelli , Guendalina Tavassi, Aida Nizar - dimuz7 : Un po’ Patrick Pugliese perchè amo fare scherzi e prendere per il culo in maniera sottile ma anche un po’ di Antone… -