“Vogliamo essere preti”: donne in protesta contro la Chiesa (Di giovedì 23 luglio 2020) Sono andate nella Chiesa della Maddalena a Parigi per candidarsi a posizioni di rilievo nella gerarchia cattolica: è la protesta di una decina di donne francesi contro la chiusura della Chiesa alla presenza femminile nel clero. Altri culti, dai cristiani protestanti fino ai musulmani, a varie latitudini hanno accettato la figura della donna che predica. La Chiesa cattolica ancora no.Anne Soupa è la presidente del Comité de la jupe, Comitato della gonna. Si è candidata al posto di arcivescovo di Lione: "Serve una riforma profonda", dice, "non si può andare avanti così. Le nostre candidature fotografano questa esigenza. La Chiesa cattolica non ha profittato dell'ondata di emancipazione degli anni Cinquanta e ... Leggi su ilfogliettone

