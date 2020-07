Un mini-condono per le tasse rinviate durante il lockdown (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il governo pensa a un mini-condono per le tasse rinviate durante il lockdown che varrebbe però solo per le imprese più in crisi, come quelle turistiche o della ristorazione. Il Messaggero spiega oggi che la misura potrebbe essere inserita all’interno del «decreto di agosto», il provvedimento che sarà finanziato con lo scostamento da 20 miliardi di euro che dovrebbe essere approvato dal governo a breve. Oltre al rifinanziamento della Cig legata al Covid, del blocco dei licenziamenti oltre la scadenza del 17 agosto, del finanziamento dei bilanci di Regioni (2,8 miliardi) e Comuni, nel provvedimento potrebbero arrivare altre misure. Ad annunciarlo è stata il vice ministro dell’Economia Laura ... Leggi su nextquotidiano

