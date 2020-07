Torino Verona, i convocati di Juric: ben sette indisponibili per gli scaligeri (Di mercoledì 22 luglio 2020) Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera all’Olimpico contro il Torino Ivan Juric ha diramato l’elenco dei giocatori convocati per il match di questa sera all’Olimpico contro il Torino. Ben sette gli indisponibili per gli scaligeri. Portieri: Silvestri, Berardi, RadunovicDifensori: Faraoni, Rrahmani, Bocchetti, Gunter, Dimarco, Empereur, LovatoCentrocampisti: Veloso, Badu, Verre, Zaccagni, Pessina, Lazovic, Terracciano, LucasAttaccanti: Eysseric, Stepinski, Di Carmine, Borini, Salcedo Squalificati: Amrabat Infortunati: Kumbulla, Adjapong, Pazzini, Dawidowicz, Udogie, Danzi Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

HellasLive : #TorinoVerona, i gialloblù indisponibili - HellasLive : #TorinoVerona, la probabile formazione dei gialloblù di Juric - Cuore_Toro : #TorinoVerona Verona: i convocati di #Juric - i_m_ham : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - footballdata_fi : ??@SerieA - 35° giornata ??Mercoledì 22 Luglio ??Ore 21.45 ???'Grande Torino'- #Torino ?? @SkySport ?? @TorinoFC_1906… -