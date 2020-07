Tanti auguri al principe George (Di mercoledì 22 luglio 2020) Come da tradizione, sui canali social di Kensington Palace è stata diffusa una foto scattata da mamma Kate Leggi su media.tio.ch

Mov5Stelle : Oggi è il compleanno di un sognatore, che insieme a Gianroberto Casaleggio??ha reso possibile la più grande rivoluzi… - acmilan : Happy birthday to our clean sheet record-holder Sebastiano Rossi ???? 929’ di imbattibilità: il portiere dei recor… - CatalfoNunzia : Tanti auguri, @beppe_grillo! ?? - Giancar70336148 : RT @DinoGiarrusso: Tanti auguri al grande @beppe_grillo senza il cui genio visionario oggi dovremmo subire un ceffone ed un “ce lo chiede l… - bombola289 : RT @WeCinema: Dall'inaspettato talento nella recitazione, oggi è uno degli attori più famosi del grande schermo: tanti auguri a #WillemDafo… -

Ultime Notizie dalla rete : Tanti auguri

Il Messaggero

Sarebbe stato il suo 69esimo compleanno, il 21 luglio, ma purtroppo Robin Williams non è qui per poterlo festeggiare. Una mancanza importante, non solo nel mondo del cinema americano, ma anche nel cuo ...I festeggiamenti per il compleanno di George sono stati decisamente più sotto le righe di quanto si converrebbe per un futuro re, con una semplice festicciola in giardino con la presenza virtuale di ...