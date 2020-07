Standing ovation per Conte. Salvini parla di "canne", Santanché cita Fantozzi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Alla passerella celebrativa del premier sono costretti a partecipare pure i suoi nemici. E tra Camera e Senato va in scena il paradosso di chi non riesce a parlare male di Giuseppe Conte anche se vorrebbe. Ed è questo che spinge Matteo Salvini a parlare di “canne”, Giorgia Meloni a limitarsi a un post su Facebook e Daniela Santanchè a citare Fantozzi e la sua battuta “92 minuti di applausi” ironizzando sulla doppia Standing ovation tributata dal Senato al presidente del Consiglio. L’ultima non finiva più. Pd e M5s passano dal trionfo al trionfalismo, saltano sul carro ostentando una vittoria come si fosse sugli spalti di uno stadio.Il premier compiaciuto incassa di buon grado e accolto ... Leggi su huffingtonpost

Alla passerella celebrativa del premier sono costretti a partecipare pure i suoi nemici. E tra Camera e Senato va in scena il paradosso di chi non riesce a parlare male di Giuseppe Conte anche se vorr ...

