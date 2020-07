Spal-Roma, Cerri sovrasta Kolarov: gol e infortunio alla mano (VIDEO) (Di mercoledì 22 luglio 2020) Gioia solo a metà per Alberto Cerri, autore del gol che ha permesso alla Spal di rispondere al gol dell’iniziale vantaggio della Roma con Kalinic. Sugli sviluppi di un lancio col contagiri di Valdifiori, Cerri ha sovrastato Kolarov e di testa ha battuto Pau Lopez. Al Paolo Mazza Spal e Roma sono sull’1-1 alla mezz’ora di gioco. Leggi su sportface

