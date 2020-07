Sindaco Bucci: «Sampdoria e Genoa unite per la città» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Marco Bucci ha parlato prima del derby tra Sampdoria e Genoa: le dichiarazioni del Sindaco di Genova a Sky Sport Marco Bucci, Sindaco di Genova, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita di Sampdoria-Genoa. «Quello che Sampdoria e Genoa hanno fatto, fare squadra, è stato un messaggio importantissimo. Tutti si sono uniti per risolvere il problema, come dovrebbe essere normale. Ringrazio le due squadre, fare squadra è la forza delle nazioni, delle città, delle comunità. È la forza della nostra città e l’abbiamo dimostrato. Il derby è sempre uno spettacolo eccezionale, io vengo sempre a vederlo». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

