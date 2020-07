Sbarca dal Marocco e non si sottopone al tampone. Bloccato ad Ardea (Di giovedì 23 luglio 2020) Sbarca dal Marocco e si sottrae alla prova tampone. Un cittadino magrebino, è stato individuato nel territorio di Ardea dagli agenti della Polizia locale che lo hanno invitato a riprendere la sorveglianza sanitaria sospesa. Una volta identificato per le strade di Ardea, l'uomo è stato scortato presso la propria abitazione, sanzionato come previsto dal DPCM in vigore e diffidato ad uscire per la quarantena in attesa di tampone. Immediato anche il contatto con la ASL RM6, la quale ha predisposto il prelievo salivare per l'esecuzione dell'accertamento sanitario di contagio da Sars Covid-19. L'uomo risulta attualmente assistito dal Centro operativo comunale di Ardea e sarà sottoposto a sorveglianza sino alla fine del periodo di ... Leggi su iltempo

Sbarca dal Marocco e si sottrae alla prova tampone. Un cittadino magrebino, è stato individuato nel territorio di Ardea dagli agenti della Polizia locale che lo hanno invitato a riprendere la ...

