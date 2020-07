Salvini, Orban, Wilders: l'inutilità dei sovranisti (Di mercoledì 22 luglio 2020) A questo punto la domanda è più che lecita: a cosa servono i sovranisti? Nati per lucrare sulla cattiva reputazione dell’Unione Europea (per alcuni versi giustificata), continuano a muoversi divisi per interessi nazionali. L’ultradestra olandese che fa paura a Mark Rutte, per dire, rivendica il contrario di quanto dice Matteo Salvini: vuole che l’Olanda controlli l’Italia sulla spesa del recovery fund. E’ solo un esempio. Ma c’è dell’altro. Ora che l’intesa è fatta, chi aveva scommesso sul fallimento non sa che dire. L’anti-europeismo arranca anche per un altro motivo specifico: stavolta, a differenza che in passato, sono le stesse forze europeiste al Parlamento europeo a intestarsi tutta la critica possibile all’intesa raggiunta ieri all’alba. Per migliorare ... Leggi su huffingtonpost

