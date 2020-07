Roblox da record negli USA: oltre la metà dei bambini ci gioca (Di mercoledì 22 luglio 2020) Se si parla di giochi popolari tra i giovani, ci viene in mente subito Fortnite. Tuttavia esiste un altro colosso che attira moltissimi bambini e giovani ragazzi e si chiama Roblox.Per chi non lo conoscesse, Roblox è un videogioco di genere MMO creato e pubblicato dalla Roblox Corporation nel 2006. Nel gioco si possono creare i propri mondi virtuali, dove si può scegliere chi far entrare, si può socializzare con altri utenti e creare il proprio mondo tramite il linguaggio di programmazione Lua Script. Ebbene, a quanto pare questo MMO è giocato da oltre la metà dei bambini americani.Secondo i dati condivisi da Roblox, ora sappiamo che oltre la metà dei bambini e ragazzi ... Leggi su eurogamer

