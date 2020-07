Raccolta differenziata, lunedì 27 due punti informativi dell’Asia lungo Corso Garibaldi (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – L’Asia rende noto che in occasione della giornata di apertura del festival BCT (Benevento Cinema e Televisione), prevista per il prossimo 27 luglio, sarà presente con due punti informativi lungo il Corso Garibaldi. Presso i gazebo, che saranno situati all’altezza di via Traiano e sul marciapiedi antistante alla galleria Duomo, dalle ore 17,30 e fino alle 24, sarà distribuito del materiale informativo e consegnato un questionario per sensibilizzare i cittadini sulla Raccolta differenziata in città, anche alla luce delle novità introdotte con il nuovo piano industriale. “L’invito è a fare visita ai nostri stand – ha commentato l’amministratore unico ... Leggi su anteprima24

