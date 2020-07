Parma-Napoli, i 20 convocati di Roberto D’Aversa: presente Gervinho, out Hernani (Di mercoledì 22 luglio 2020) Parma e Napoli si affronteranno in occasione della trentacinquesima giornata della Serie A 2019/2020, per uno scontro che promette emozioni e dinamicità degli interpreti. L’allenatore italiano Roberto D’Aversa ha stilato una lista dei 20 ducali che prenderanno parte al match: di seguito i convocati del Parma per l’importante appuntamento di campionato, con Hernani assente in quanto indisponibile. I convocati DEL Parma PORTIERI: Sepe, Colombi. DIFENSORI: Bruno Alves, Darmian, Dermaku, Iacoponi, Laurini, Pezzella, Regini. CENTROCAMPISTI: Barillà, Brugman, Grassi, Kulusevski, Kurtic. ATTACCANTI: Caprari, Gervinho, Inglese, Karamoh, Siligardi, Sprocati. Leggi su sportface

100x100Napoli : Contro il #Napoli mister #DAversa deve rinunciare a sei calciatori - MeekWilliams18 : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… - fantapazzcom : Le ultimissime dai campi: Parma-Napoli - YouWantBonus : RT @YouWantBonus: Betwinner ?? - JejeOffycial : RT @juvefcdotcom: Cristiano Ronaldo in 30 Serie A games so far this season: Napoli ?? Verona ????? SPAL?? Bologna?? Genoa?? Sassuolo? Lazi… -