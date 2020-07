Parma, D'Aversa in conferenza: "Ci siamo ripresi una parte dei punti lasciati per strada!" (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il tecnico del Parma, Roberto D'Aversa, ha commentato la prova della sua squadra in conferenza stampa, dopo aver festeggiato la matematica salvezza. Leggi su tuttonapoli

rebel29_ : RT @RicSpada: ?? 20 anni ?? Prima stagione in Serie A ?? 8 ?? 7 D’Aversa gli consegna le chiavi del Parma e lui praticamente lo salva da solo… - antonio_gaito : Il tecnico del Parma D'Aversa in conferenza stampa elogia la simulazione di #Kulusevski: 'E' stato bravo e malizios… - tuttonapoli : Parma, D'Aversa in conferenza: 'Ci siamo ripresi una parte dei punti lasciati per strada!' - Mediagol : #Parma-#Napoli, D’Aversa: “Sono orgoglioso dei miei ragazzi, siamo qui per crescere” - sportli26181512 : #Parma, D'Aversa respira: 'Avevamo perso un po' di ambizione': Il tecnico ducale: 'Kulusevski? La scelta di non sch… -