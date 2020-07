Nasce la Juventus di Maurizio Sarri: le richieste del tecnico per una squadra sarrista (Di mercoledì 22 luglio 2020) La Juventus sta per vincere il nono Scudetto consecutivo e ha già iniziato a pensare al decimo da vincere. Il club bianconero lavora per rinforzare la squadra e per renderla più idonea alle idee tattiche del suo allenatore. Miralem Pjanic è andato via. L'arrivo di Arthur è un acquisto che indirizza la Juve verso un tipo di calcio che quest'anno si è visto ma solo a tratti. Secondo La Gazzetta dello Sport, Sarri è pronto a chiedere rinforzi più adatti al suo gioco. Chelsea FC v Norwich City -... Leggi su 90min

Ultime Notizie dalla rete : Nasce Juventus Nasce la Juventus di Maurizio Sarri: le richieste del tecnico per una squadra sarrista 90min Calcio: Irrati dirige Udinese-Juventus, Piccinini per Lazio-Cagliari

Udinese-Juventus: Irrati di Pistoia (Prenna - Imperiale/Aureliano. Var: Nasca, Avar: Galetto). Lazio-Cagliari: Piccinini di Forlì (Longo - Scatragli/Di Martino. Var: Rocchi, Avar: Costanzo).

Cruciani confessa: “Simpatizzo per la Juve dal 2006. Calciopoli? Una vera ingiustizia”

Giuseppe Cruciani svela la sua simpatia nei confronti della Juventus. Il giornalista Giuseppe Cruciani nel corso della trasmissione “Colpo di Tacco” in onda su Radio Bianconera ha rilasciato delle dic ...

