Napoli, Gattuso: “Con questo arbitro non siamo fortunati, è lo stesso di Lecce” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiParma – “Il primo tempo è da rivedere, è stato al di sotto delle nostre qualità, siamo andati meglio nella ripresa. Il secondo rigore è da rivedere”. Così Rino Gattuso, nel post gara del Tardini, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la sconfitta del suo Napoli per 2-1 contro il Parma. “Ultimamente stiamo arrancando – continua il mister azzurro -, oggi c’era la scusa che non avevamo un attaccante di ruoli e chi c’era si è sacrificato. Teniamo palla ma quando gli avversari vengono nella metà campo nostra ci sono dei problemi. Lozano attaccante: “Ha fatto bene, ovvio molto meglio da esterno. Chi ha giocato ha fatto quello che aveva dentro. Ripeto, possiamo fare di più. Stiamo giocando ... Leggi su anteprima24

