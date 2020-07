Milan, è ufficiale il rinnovo di Stefano Pioli fino al 2022: niente Rangnick (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il rinnovo di Stefano Pioli con il Milan è ufficiale. Il tecnico rossonero, cui permanenza in queste settimane è stata sempre in bilico, resterà a Milano dopo il comunicato del club rossonero, che arriva a pochi minuti dal successo sul Sassuolo: Pioli e il Milan hanno trovato un accordo per i prossimi due anni. Sfuma invece la trattativa di Ralf Rangnick che invece sembra andare verso un rinnovo con il Lipsia. Colpo di scena nella serata di martedì 21 luglio. LA REAZIONE DI SUMA LE PAROLE DI IBRAHIMOVIC ufficiale IL rinnovo DI Pioli LE PAROLE DI Pioli LE PAROLE DI GAZIDIS LE PAGELLE DEL MATCH “AC Milan ... Leggi su sportface

DiMarzio : Ufficiale, il #Siviglia riscatta #Suso dal #Milan | #calciomercato - GoalItalia : ?? UFFICIALE ?? #Pioli resta al Milan: rinnovo fino al 2022 ?????? - DiMarzio : #Pioli continuerà a essere l'allenatore del #Milan: è ufficiale - MilanClubCaorle : RT @acmilan: Official Statement: Stefano Pioli ?? - Bearded_Kop : RT @acmilan: Official Statement: Stefano Pioli ?? -