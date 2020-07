Meteo: GHIACCIO ARTICO è in rapida fusione, potrebbe battere ogni record (Di mercoledì 22 luglio 2020) I ghiacci del Polo Nord sono in forte sofferenza, a causa di una condizione Meteo fortemente anomala che si è consolidata a luglio. Cieli sereni, temperature sopra la media anche di 10 gradi e un anomalo anticiclone sul cuore dell’ARTICO sono le peggiori condizioni che si possono creare per la tenuta del GHIACCIO. GHIACCIO marino, andamento e confronto con gli ultimi anni e con il record negativo del 2012Gli incendi in Siberia e le violente fiammate di caldo peggiorano ulteriormente lo scenario generale. La perdita di GHIACCIO marino è fortemente accelerata nella prima metà di luglio, portando l’estensione del GHIACCIO fino a livelli negativi record per questo periodo dell’anno. In base alle ... Leggi su meteogiornale

