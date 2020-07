Make up occhi impeccabile: i trucchi giusti per mettere la matita! (Di mercoledì 22 luglio 2020) Usare la matita per un Make up occhi impeccabile non è semplice come sembra: avere un uno sguardo profondo e magnetico è possibile solo se si conoscono i trucchi giusti! Curiose di scoprire come fare?Iniziamo! mettere la matita occhi in modo impeccabile! La matita occhi è la cornice ideale per ogni trucco, un complemento a cui non si può rinunciare quando ci si trucca. Ma quale usare? Anzitutto, la più utilizzata è senza dubbio quella nera, anche se quelle colorate stanno ritornando in auge negli ultimi periodi. Aldilà del colore da utilizzare, è il corretto tipo di applicazione che fa la differenza, rendendo più intenso lo sguardo ed enfatizzando le caratteristiche ... Leggi su pianetadonne.blog

CouponsSconti : ?? Pennelli Make up trucco professionali. Brushes ombretto fondotinta primer contour illuminante blending sopraccig… - Razorveda2 : RT @PUPAMilano_IT: Le previsioni parlano di una lunga #estate caldissima, hai il #makeup perfetto per affrontarla? Il nostro consiglio ?? M… - PUPAMilano_IT : Le previsioni parlano di una lunga #estate caldissima, hai il #makeup perfetto per affrontarla? Il nostro consiglio… - cmont4560 : RT @migliaccio31: @CaterinaCategio @neblaruz @Rebeka80721106 @Dominiquepucini @AndreWisniewsk2 @martinis2018 @marialves53 @anne_camozzi @al… - CaterinaCategio : RT @migliaccio31: @CaterinaCategio @neblaruz @Rebeka80721106 @Dominiquepucini @AndreWisniewsk2 @martinis2018 @marialves53 @anne_camozzi @al… -

Ultime Notizie dalla rete : Make occhi Occhi più grandi con il make-up? Il segreto è il Thiglining! NonSoloRiciclo Miriam Leone: «La bellezza sta nello sguardo, nostro, verso noi stesse»

Già dallo scorso autunno testimonial L’Oréal Paris per i fondotinta Accord Parfait, Miriam torna protagonista per la capsule collection L’Oréal “Basta uno sguardo”, made in Italy, in uscita proprio in ...

Gli eyeliner summer edition

Gli occhi sono i protagonisti del make-up di stagione grazie agli stilisti che hanno riportato in passerella lo stile flick eyes anni '60, con linee più o meno nette e definite, nere, marroni o colora ...

Già dallo scorso autunno testimonial L’Oréal Paris per i fondotinta Accord Parfait, Miriam torna protagonista per la capsule collection L’Oréal “Basta uno sguardo”, made in Italy, in uscita proprio in ...Gli occhi sono i protagonisti del make-up di stagione grazie agli stilisti che hanno riportato in passerella lo stile flick eyes anni '60, con linee più o meno nette e definite, nere, marroni o colora ...