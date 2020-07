Il Genoa vince il derby e va a +4 sul Lecce. La Roma ne fa sei alla Spal, solo un pari per l’Inter (Di mercoledì 22 luglio 2020) Le gare serali della trentacinquesima giornata di serie A si sono appena concluse. Il derby della lanterna è stato vinto dal Genoa per 1-2 contro la Samp di Ranieri. La Roma abbatte in trasferta per 6-1 la Spal, mentre il Lecce supera per 3-1 il Brescia. pari per 0-0 tra Inter e Fiorentina e pareggio, stavolta per 1-1, anche tra Torino ed Hellas Verona. CLASSIFICA: Juventus 80*; Atalanta 74; Inter 73; Lazio 69*; Roma 61; Milan 59; Napoli 56; Sassuolo 48; Verona 46; Parma 43; Fiorentina 43; Bologna 43; Cagliari 42*; Sampdoria 41; Torino 38; Udinese 36*; Genoa 36; Lecce 32; Brescia 24; Spal 19; *Una partita in meno FOTO: Twitter ufficiale Genoa L'articolo Il Genoa ... Leggi su alfredopedulla

