Gotti: «Juve? Dobbiamo essere bravi a ricostruirci dal punto di vista mentale, fisico e tattico» (Di mercoledì 22 luglio 2020) Luca Gotti ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro la Juventus: queste le parole del tecnico Luca Gotti, tecnico dell’Udinese, ha parlato ai canali ufficiali del club friulano alla vigilia del match contro la Juventus. Queste le sue parole. Juve – «Ospitiamo la prima della classe, una squadra che tutti conoscono benissimo e che sta vincendo tantissimo in Serie A. Però sappiamo che ogni partita ha una sua storia, quindi non vuol dire che, poiché nelle gare precedenti ci sono state certe risposte, automaticamente le cose succedono. Dobbiamo essere bravi a ricostruirci dal punto di vista mentale, fisico e ... Leggi su calcionews24

