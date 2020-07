Gorizia: Bambino cade in un pozzo per 30 metri e muore (Di mercoledì 22 luglio 2020) Un Bambino di 12 anni è caduto in un pozzo profondo una trentina di metri privo di acqua nel parco Coronini Cromberg a Gorizia. Secondo le prime informazioni, il ragazzino era con il centro estivo. E’ in corso l’intervento dei vigili del fuoco, con il personale Saf, per il recupero del dodicenne. Sul posto sono presenti anche carabinieri e personale del 118. Il parco in cui è avvenuta la tragedia si trova in centro a Gorizia, lungo viale XX settembre. Si tratta di un tipico pozzo dalla muratura circolare alta circa 50 centimetri. Leggi su udine20

