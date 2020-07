Elodie, primo concerto e primo look stratosferico. Ma extra lusso: il prezzo della gonna (Di mercoledì 22 luglio 2020) Con ben 2 hit lanciate nelle scorse settimane, Elodie si conferma reginetta dell’estate 2020. La cantante lanciata da Amici domina le classifiche e sta già facendo ballare tutta Italia con i tormentoni ‘Guaranà’ e ‘Ciclone’. Con il primo brano ha anche già festeggiato un importante traguardo: ha ricevuto il disco d’oro. Lo ha fatto sapere a tutti i fan nel post in cui annunciava le date del mini tour che la porta in giro per l’Italia, il This is Summer che si concluderà il prossimo 13 settembre a Sammichele di Bari. Il tour ha preso via lo scorso 18 luglio: il live si è tenuto in Valle D’Aosta al Musicastelle Outdoor 2020 e per il suo grande ritorno sul palco Elodie non poteva che curare l’outfit nei minimi dettagli. (Continua dopo ... Leggi su caffeinamagazine

