Covid:pm Pavia,uso privato beni pubblici (Di mercoledì 22 luglio 2020) ANSA, - MILANO, 22 LUG - Per i pm di Pavia, nell'accordo tra il Policlinico San Matteo e la Diasorin per i test per diagnosi da Covid sarebbero stati "utilizzati beni mobili, materiali, personale, ... Leggi su corrieredellosport

Tg3web : Indagati i vertici del policlinico San Matteo di Pavia e di Diasorin per peculato. Solo pochi giorni fa, il Consigl… - Corriere : Indagati i vertici del San Matteo di Pavia e di Diasorin nell'ambito dell'inchiesta sull'accordo per i test sierolo… - RaiNews : L'inchiesta è relativa all'accordo tra la Diasorin e il S.Matteo di Pavia per i test sierologici per il covid-19 in… - PatimoStefano : Covid:pm Pavia,uso privato beni pubblici - barinewstv : Covid:pm Pavia,uso privato beni pubblici -