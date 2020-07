Bimbo ucciso a Cardito, Tony Badre: “Mi si è spento il cervello” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Durante l’interrogatorio del pm in tribunale, il patrigno del Bimbo ucciso a Cardito ha ribadito di aver avuto un raptus di follia incontrollabile. All’interno dell’aula 114 del Palazzo di Giustizia di Napoli, il pm che si occupa dell’omicidio di Giuseppe, il Bimbo massacrato di botte a Cardito dal Patrigno, ha interrogato Tony Badre e Valentina … L'articolo Bimbo ucciso a Cardito, Tony Badre: “Mi si è spento il cervello” è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

