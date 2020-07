Alvini dopo la promozione della Reggio Audace: “Grande gioia. La serie B un sogno” (Di mercoledì 22 luglio 2020) Massimiliano Alvini, allenatore della Reggio Audace, ha parlato ai microfoni di “Raisport” dopo la vittoria contro il Bari di questa sera. Ecco le sue parole: “E’ una grande gioia, merito dei calciatori per la partita fatta. La vittoria alla fine è meritata, abbiamo fatto un calcio aggressivo e la Reggiana merita di andare in serie B per quanto fatto durante l’anno e per il calcio che ha proposto, merito di un gruppo straordinario, di una squadra che ha voluto continuare su una strada e su una idea. Dedico la vittoria alla mia mamma e al mio babbo. Il Bari? E’ una grande squadra, ma stasera c’è stata davanti una grande Reggiana e la vittoria premia il lavoro di questa società e di questo gruppo. La ... Leggi su alfredopedulla

ubaldopantani : Ho testimoni: dopo la Ferilli (dopo “Americano rosso” e il servizio fotografico su King), Malesani (quando ancora a… - BalBaluga : RT @TuttoMercatoWeb: Reggiana in Serie B dopo 21 anni! Alvini: 'Promozione meritata, gruppo straordinario' - sportface2016 : #SerieC Massimiliano Alvini commenta la promozione in Serie B della sua #Reggiana dopo 21 anni - filippo898 : RT @NicoSchira: La #ReggioAudace stende 1-0 il #Bari nella finale Playoff e torna in #SerieB dopo 21 anni. Decide il gol del gioiellino Aug… - TuttoMercatoWeb : Reggiana in Serie B dopo 21 anni! Alvini: 'Promozione meritata, gruppo straordinario' -