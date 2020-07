A Parma il Napoli perde alla lotteria dei rigori. Ma è una squadra che non tira mai in porta (Di mercoledì 22 luglio 2020) Il Napoli a Parma 2-1. Come nella partita d’esordio di Gattuso sulla panchina azzurra. La partita la decide l’arbitro che fischia tre rigori che potremmo definire moderni. Due per il Parma e uno per il Napoli, Una partita che possiamo equiparare a un’amichevole estiva. Il Napoli può anche recriminare per il rigore assegnato a dieci minuti dal termine per un’entrata comunque stupida di Koulibaly su Kulusevski, restano comunque i problemi che adesso possiamo definire endemici del Napoli di Gattuso. Non sappiamo se e come possano essere risolti adesso. Bisognerà giocare a Barcellona come si giocò a Napoli. E affidarsi a un sano contropiede. Per il resto, si vedrà la prossima stagione. Una ... Leggi su ilnapolista

