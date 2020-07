Ue: Laforgia, ‘occasione irripetibile da non gettare al vento’ (Di mercoledì 22 luglio 2020) Roma, 22 lug. (Adnkronos) – “L’Europa batte un colpo. Il governo italiano ha fatto la sua parte. Un grazie va al presidente Conte. Per la tenacia. E per aver rappresentato l’Italia intera. Adesso quei soldi vanno convogliati in un’idea di Paese. Non buttiamo al vento questa occasione irripetibile”. Lo afferma il senatore di Leu Francesco Laforgia. L'articolo Ue: Laforgia, ‘occasione irripetibile da non gettare al vento’ Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

zazoomblog : Ue: Laforgia occasione irripetibile da non gettare al vento - #Laforgia #occasione #irripetibile - TV7Benevento : Ue: Laforgia, 'occasione irripetibile da non gettare al vento'... -

Ultime Notizie dalla rete : Laforgia ‘occasione Tutti i lavori delle Commissioni del Senato della settimana: Def, Olimpiadi 2026, Dpcm 5 per mille Policymakermag