Ue: Bernini, 'Recovery fund non è manna, senza riforme Italia non riparte' (Di martedì 21 luglio 2020) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - “Oggi è giusto festeggiare la positiva conclusione del Consiglio europeo, ma bisogna anche essere consapevoli che col Recovery fund non pioverà la manna dal cielo: se non si fanno subito riforme consistenti e credibili, l'Italia non riparte, e i soldi che arriveranno tra un anno non risolveranno comunque i problemi di liquidità delle imprese, per cui in autunno il rischio di un'emergenza insostenibile purtroppo resta ancora forte". Lo afferma Anna Maria Bernini, capogruppo di Fi al Senato. "riforme strutturali -aggiunge- significa poche priorità, investimenti mirati e stop alla spesa improduttiva, ovvero all'assistenzialismo a pioggia. E il paracadute per l'autunno si apre ... Leggi su iltempo

TV7Benevento : Ue: Bernini, 'Recovery fund non è manna, senza riforme Italia non riparte'... -

Ultime Notizie dalla rete : Bernini Recovery Ue: Bernini, 'Recovery fund non è manna, senza riforme Italia non riparte' Metro "Una fregatura". "Ora il Mes". "Doveva andare meglio". Un centrodestra, tre posizioni

La capogruppo al Senato Anna Maria Bernini incalza Conte ... FdI e FI a gestire l’enorme massa di denaro del Recovery Fund e forse anche del Mes: il Paese ha il diritto di sapere se, una volta al ...

Zingaretti: “L’Europa è più vicina alle persone”. Gualtieri: “Opportunità unica”

“Il premier Conte annuncia l’ennesima task force sul Piano di Rilancio da farsi con le risorse Recovery Fund. No, signor Presidente, il Piano di Rilancio lo si scrive in Parlamento!“. La capogruppo ...

La capogruppo al Senato Anna Maria Bernini incalza Conte ... FdI e FI a gestire l’enorme massa di denaro del Recovery Fund e forse anche del Mes: il Paese ha il diritto di sapere se, una volta al ...“Il premier Conte annuncia l’ennesima task force sul Piano di Rilancio da farsi con le risorse Recovery Fund. No, signor Presidente, il Piano di Rilancio lo si scrive in Parlamento!“. La capogruppo ...