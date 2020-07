Turris, dalla festa all’incertezza: “Colantonio lascia se non arriva la C” (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiTorre del Greco (Na) – Dopo l’incontro di ieri tra tifosi e sindaco restano i dubbi sulla prossima stagione della Turris. La prima dopo 19 anni in serie C, è ancora avvolta dalle incertezze. Manca difatti lo stadio in deroga per poter effettuare l’iscrizione nella nuova categoria. Torre del Greco rischia così l’impensabile, dopo due campionati disputati in maniera eccellente, è a repentaglio il futuro del club. Con il patron corallino, Anotnio Colantonio, che minaccia “Se non arriva la C lascio”, un cambio al vertice che potrebbe difatti decretare un possibile nuovo fallimento della formazione corallina. Una bomba a cielo aperto in una città che solo qualche tempo fa si colorava a festa per una storica, ed ampiamente meritata, promozione tra ... Leggi su anteprima24

