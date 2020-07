Trans uccisa con 50 coltellate in casa a Milano: il corpo di Manuela scoperto dai pompieri (Di martedì 21 luglio 2020) Di nomi ne aveva tanti, diversi alias che la aiutavano nel suo lavoro di escort che faceva anche in casa, la Trans di origini brasiliane uccisa proprio nel suo appartamento al secondo piano di un condominio di via Plana, nella zona Nord di Milano.A scoprire il cadavere della quarantottenne Manuela De Cassia - il cui vero nome, secondo quanto riporta Fanpage, era Emanuel Alves Rabacchi - sono stati i vigili del fuoco, chiamati con Unareti, per una fuga di gas dai vicini allarmati per l’odore che proveniva dall’alloggio.Quando sono saliti con l’autoscala, si sono trovati di fronte uno spettacolo agghiacciante. La prima cosa che hanno visto, infatti, è stato il cadavere a terra, riverso in una pozza di sangue. E così hanno avvisato le forze dell’ordine.Di certo si ... Leggi su huffingtonpost

