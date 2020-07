Tra finale playoff e Pallone d’Oro 2020: il post social della Lega Pro su Antenucci e Scappini (Di martedì 21 luglio 2020) Sta facendo molto discutere la scelta di France Football di non assegnare il Pallone d'Oro 2020. Una decisione che è stata accolta in maniera diversa dal mondo del calcio. Per fortuna sono stati molti i commenti ironici mentre decisamente meno quelli polemici. Tra i più curiosi, sicuramente, quello della Lega Pro che ha scherzato chiamando in causa i protagonisti della prossima finalissima dei playoff Antenucci e Scappini, bomber rispettivamente di Bari e Reggio Audace le due formazioni che si contenderanno l'accesso alla Serie B.QUI PER LE ULTIME SULLA finaleLega Pro, il post social tra Pallone d'Oro e finale ... Leggi su itasportpress

Ultime Notizie dalla rete : Tra finale Tra finale playoff e Pallone d’Oro 2020: il post social della Lega Pro su Antenucci e Scappini ItaSportPress Calcio Catania: Sigi pronta all'offerta finale ma nell'ombra lavora anche Tacopina

CATANIA - Un weekend che è servito ai componenti della Sigi per concedersi una pausa dopo giorni d’intenso lavoro, ma già oggi i soci della spa etnea sono tornati a riunirsi in in assemblea per fare i ...

Reggiana-Bari, Capotondi: 'Ci sarà spettacolo. Fiera del lavoro di questa Lega Pro'

”Le gare dei play off sono state intense e piene di colpi di scena, hanno regalato spettacolo e divertimento. E lo sarà anche la partitissima tra Bari e Reggian ...

