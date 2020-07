The Outer Worlds sta per ricevere nuovi contenuti? (Di martedì 21 luglio 2020) Obsidian Entertainment potrebbe essere al lavoro su qualcosa di nuovo per The Outer Worlds. L'account Twitter ufficiale ha annunciato che il Consiglio di amministrazione di Halcyon Holdings, noto anche come The Board, ha "acquisito una parte" del sito Web del gioco. Se visitate il ​​sito, vi sarà richiesto di "restare sintonizzati per un altro messaggio speciale da Spacer's Choice".Con l'evento next-gen di Xbox Series X che si terrà questa settimana, probabilmente Obsidian potrebbe svelare nuovi contenuti per il gioco dato che lo studio aveva precedentemente confermato che ci sarebbero stati DLC quest'anno. Dato che la compagnia ha tagliato un intero pianeta durante lo sviluppo, è possibile che questo contenuto possa essere aggiunto nuovamente.Ovviamente, The Outer ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Novità in arrivo per #TheOuterWorlds? - alisander91 : Annuncio all'orizzonte? - Frasiserieenet1 : Gente a cui piace the 100, outer banks, la casa di carta, elite seguiamocii??? #the100 #outerbansk #lacasadepapel #elite - taeemporaryfix : JET BLACK HEART PURE A OCCHI CHIUSI, invisible (sottona per calum check) e waste the night solo perché durante il c… - idolsmypride : Marquei como visto Outer Banks - 1x2 - The Lucky Compass -

Ultime Notizie dalla rete : The Outer The Outer Worlds sta per ricevere nuovi contenuti? Eurogamer.it Cormac McCarthy, lo scrittore “invisibile”

Cormac McCarthy, nasce a Providence il 20 luglio 1933, e cresce nel territorio di Tennessee con la famiglia . Cormac studia nella scuola cattolica, ed in seguito frequenta l’ Università del Tennessee.

5 fumetti di fantascienza moderna da leggere durante l'estate

Gli appassionati di Star Trek (o per la verità chiunque abbia mai visto anche solo la locandina di una delle serie tv o dei film) potrebbe facilmente lasciarsi fuorviare dal look classico di questo fu ...

Cormac McCarthy, nasce a Providence il 20 luglio 1933, e cresce nel territorio di Tennessee con la famiglia . Cormac studia nella scuola cattolica, ed in seguito frequenta l’ Università del Tennessee.Gli appassionati di Star Trek (o per la verità chiunque abbia mai visto anche solo la locandina di una delle serie tv o dei film) potrebbe facilmente lasciarsi fuorviare dal look classico di questo fu ...