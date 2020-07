Rinnovo Pioli, è ufficiale: il comunicato del Milan (Di martedì 21 luglio 2020) Il Milan ha annunciato il Rinnovo di contratto di Stefano Pioli: il comunicato ufficiale del club rossonero Stefano Pioli ha rinnovato ufficialmente il contratto con il Milan e resterà sulla panchina rossonera fino al 2022. Il comunicato del club. «AC Milan annuncia di aver raggiunto un accordo con Stefano Pioli per l’estensione di due anni del suo contratto come allenatore della prima squadra maschile, che pertanto scadrà a fine giugno 2022. Stefano è approdato alla guida tecnica del Milan nell’ottobre 2019 con un accordo fino al termine della stagione. Ha saputo gestire brillantemente sia il blocco dovuto alla pandemia da Covid-19 che il riavvio della stagione in ... Leggi su calcionews24

