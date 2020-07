“Pagami se rivuoi il tuo cellulare”: ma all’incontro arrivano i carabinieri (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMassa Lubrense (Na) – “Se rivuoi il tuo cellulare devi portarmi 100 euro”, ma all’appuntamento si presentano i carabinieri. Arrestato per estorsione 60enne di Massa Lubrense. I militari dell’Arma della stazione di Massa Lubrense hanno arrestato per estorsione F.D., 60enne del posto. Giorni fa un cittadino del comune della costiera aveva smarrito il proprio smartphone. A distanza di qualche giorno dalla presentazione della denuncia ai carabinieri, l’uomo ha ricevuto da un conoscente una telefonata sulla propria utenza fissa. “Qualcuno ha il tuo cellulare – avrebbe detto l’interlocutore – se lo vuoi indietro vediamoci in piazza”. In strada, nel centro della cittadina l’uomo ha ricevuto una proposta: “ecco la foto del tuo ... Leggi su anteprima24

