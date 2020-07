MotoGP, Marc Marquez: “L’operazione è andata bene e mi sento meglio” (Di martedì 21 luglio 2020) Marc Marquez ha rimediato la rottura dell’omero del braccio destro, durante il Gran Premio di Jerez 2020: tempi di recupero non definiti, seppur lo stesso pilota spagnolo si sia detto poco ottimista al riguardo, come annunciato recentemente dal fratello Alex. Il pilota iberico ha però rassicurato i propri sostenitori e seguaci mediante il social network Twitter, mediante le seguenti parole: “Ciao a tutti, l’operazione è andata bene e mi sento meglio! Grazie al Dr. Mir e a tutto il suo team. In attesa di iniziare il recupero! Grazie per i messaggi di incoraggiamento“. Hola a tod@s! La operación ha ido bien y ya me encuentro mejor! 😃 Gracias al Dr. Mir y a todo su equipo. Con ganas de empezar la recuperación! Gracias por los mensajes de ... Leggi su sportface

