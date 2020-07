Imbrogliano su Valorant, bannati i giocatori Phox e Weak. Prima negano, poi confermano entrambi (Di martedì 21 luglio 2020) “Phox”, ritenuto da molti il più grande giocatore dilettante di Valorant, è stato definitivamente escluso dal gioco dopo la conferma delle accuse di frode. L’aspirante professionista ha scelto di commentare la situazione sui social media, annunciando di prendersi una pausa dalla scena professionale per preservare la sua salute mentale. Subito dopo Matt Paoletti, uno sviluppatore “anti-cheat” del famoso gioco esports, ha risposto che il giocatore era stato bannato per aver barato. Taking a break Read: https://t.co/FHAg3D15Wa — Phox (@PhoxNA) July 20, 2020 Phox e il suo compagno “Weak” si erano allenati insieme in una delle migliori squadre amatoriali del Nord America, Echo 8, in preparazione del prossimo torneo PAX Arena, in ... Leggi su esports247

