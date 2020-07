GAZZETTA – “Ha vinto Pioli! (e anche Ibra…)” (Di mercoledì 22 luglio 2020) “Ha vinto Pioli! (e anche Ibra…)”, titola l’edizione odierna de La GAZZETTA dello Sport raccontando della “clamorosa svolta Milan” con il rinnovo fino al 2022 dopo il rifiuto di Ralf Rangnick al ruolo di direttore tecnico. Stefano Pioli sarà il mister del “Diavolo” anche l’anno prossimo. Di conseguenza, non si vedono all’orizzonte particolari ostacoli che possano impedire una permanenza di Zlatan Ibrahimovic, sempre più leader dello spogliatoio. Lo svedese ha dimostrato proprio ieri sera di poter dire ancora la sua, con una doppietta decisiva ai danni del Sassuolo. Oggi altre 6 partite, tra cui Parma-Napoli alle 19:30. Gennaro Gattuso ha ancora qualche dubbio sulla formazione. Intanto, ecco una comparazione delle migliori quote ... Leggi su calciomercato.napoli

