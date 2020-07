Gabbiadini: «Genoa in B? Nessuno stimolo. Pensiamo solo a noi» (Di martedì 21 luglio 2020) Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del Derby con il Genoa di domani Gabbiadini, attaccante della Sampdoria, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, in occasione del Derby con il Genoa di domani. SUL Genoa IN B– «Non è uno stimolo ulteriore, assolutamente, Pensiamo soltanto a noi. Pensiamo a noi stessi e vogliamo vincere il derby. Non guardo la classifica anche se dice bene a noi e un po’ meno bene a loro. Andiamo in campo per fare la nostra partita a prescindere dalla posizione in cui il Genoa è». ASPETTATIVE DIFFERENTI – «Non è mai abbastanza quindi penso sempre al prossimo: bisogna far bene e portare a casa i tre punti che ... Leggi su calcionews24

