Figuraccia di Borrelli: pubblica notizia falsa, Anm smentisce e lui cancella (Di martedì 21 luglio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Aveva denunciato, con tanto di foto e video, la presenza di un ragazzino alla guida di un bus, ma Anm lo smentisce e non gli resta che eliminare il post su Facebook. L’ultima fake news del consigliere regionale dei Verdi, Francesco Emilio Borrelli, è tutta da ridere. Il presunto minorenne alla guida dell’autobus era in realtà una donna tirocinante di 44 anni. A spiegarlo è Anm, tramite una nota diffusa a mezzo stampa. “Il video e le foto diffuse dal consigliere regionale Francesco Borrelli – si legge – ritraggono una delle tirocinanti che fanno esercitazione a bordo di un bus Anm. L’autista in questione è una donna di 44 anni, che sta svolgendo la trafila seguita da tutti gli autisti interinali che vengono assunti a tempo da ... Leggi su anteprima24

L’autobus del Milan bloccato su via Torquato Tasso a Napoli, poche ore prima del match contro gli azzurri: colpa di un’automobile parcheggiata in curva, su una strada a doppia senso ma molto stretta.

