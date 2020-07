Ennesima notte insonne a Bruxelles, ora c’è l’accordo. Ma l’Italia non vedrà nulla per molto tempo (Di martedì 21 luglio 2020) Non era stato così lungo il vertice di Nizza del 2000. Dopo quattro giorni e quattro notti di colloqui, i leader europei hanno trovato l’accordo sul Recovery Fund. E Giuseppe Conte può tornare in Italia. Questa volta, con qualcosa tra le mani. E’ un buon giorno per Giuseppe Conte. O, almeno, è un giorno decisamente … L'articolo Ennesima notte insonne a Bruxelles, ora c’è l’accordo. Ma l’Italia non vedrà nulla per molto tempo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

frenkevita : RT @kiara86769608: BRUXELLES - E’ finalmente accordo sul Recovery Fund: i leader europei impegnati in duri negoziati da venerdì scorso, al… - gabelmanu : RT @kiara86769608: BRUXELLES - E’ finalmente accordo sul Recovery Fund: i leader europei impegnati in duri negoziati da venerdì scorso, al… - PieroEvandri : Governo e #mainstream spacciano per grande successo . . . l’ennesima #fregatura UE di questa notte. Per l’Italia, c… - massimo_fares : RT @kiara86769608: BRUXELLES - E’ finalmente accordo sul Recovery Fund: i leader europei impegnati in duri negoziati da venerdì scorso, al… - PattyEli3 : RT @kiara86769608: BRUXELLES - E’ finalmente accordo sul Recovery Fund: i leader europei impegnati in duri negoziati da venerdì scorso, al… -