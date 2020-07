Don Emanuele Moscatelli: il parroco che sposa due donne e si dimette (Di martedì 21 luglio 2020) Don Emanuele Moscatelli, parroco della chiesa di San Lorenzo Martire originario di Bassano Romano, ha indossato la fascia tricolore e ha sposato due donne a Sant’Oreste, comune in provincia di Roma, con la delega ufficiale della sindaca Valentina Pini. Quando la storia è uscita fuori Moscatelli si è ufficialmente dimesso. Don Emanuele Moscatelli: il parroco che sposa due donne e si dimette La notizia, pubblicata ieri dall’AdnKronos, riguardava un’unione civile celebrata l’11 luglio a Sant’Oreste, municipio della provincia di Roma con poco più di 3.600 anime. Pochi giorni prima della celebrazione, il parroco di San ... Leggi su nextquotidiano

