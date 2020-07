Coronavirus, l’Ema: “Pronto il monitoraggio di vaccini e cure real Life” (Di martedì 21 luglio 2020) Un’infrastruttura per supportare il monitoraggio nella vita reale dell’efficacia e sicurezza di trattamenti e vaccini contro Covid-19. A predisporla è stata l’agenzia europea del farmaco Ema, che spiega di aver sottoscritto negli ultimi mesi a questo fine 3 contratti per la ricerca osservazionale con partner accademici e privati. Obiettivo: essere “pronti a monitorare efficacemente i vaccini nel mondo reale”, nella pratica clinica quotidiana, “non appena saranno autorizzati, e sostenere l’uso sicuro ed efficace di medicinali per Covid-19”. L’ultimo contratto in termini di tempo è stato concluso a metà luglio con l’università di Utrecht e l’University Medical Center Utrecht in ... Leggi su meteoweb.eu

